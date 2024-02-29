Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AKP Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya’nın Erzurumlular ile buluşmasında telefonla görüntülü bağlandı, Çetinkaya için hemşehrilerinden destek istedi. AKP Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya da gelen telefon ve destek sözleri ile mutlu olduğunu belirterek, “Erzurumlu hemşehrilerimiz her zaman bizim en büyük destekçimiz oldu. 31 Mart’ta da en güçlü desteğin onlarda geleceğine inanıyorum” dedi
- Siyaset
Erzurum'u bırakıp Karamürsel adayına oy istedi!
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Erzurumlular ile buluşan AKP Karamürsel adayına oy istedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.