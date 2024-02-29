Erzurum'u bırakıp Karamürsel adayına oy istedi!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AKP Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya’nın Erzurumlular ile buluşmasında telefonla görüntülü bağlandı, Çetinkaya için hemşehrilerinden destek istedi. AKP Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya da gelen telefon ve destek sözleri ile mutlu olduğunu belirterek, “Erzurumlu hemşehrilerimiz her zaman bizim en büyük destekçimiz oldu. 31 Mart’ta da en güçlü desteğin onlarda geleceğine inanıyorum” dedi