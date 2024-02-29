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Erzurum'u bırakıp Karamürsel adayına oy istedi!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Erzurumlular ile buluşan AKP Karamürsel adayına oy istedi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Erzurum'u bırakıp Karamürsel adayına oy istedi! mask
Erzurum'u bırakıp Karamürsel adayına oy istedi!
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AKP Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya’nın Erzurumlular ile buluşmasında telefonla görüntülü bağlandı, Çetinkaya için hemşehrilerinden destek istedi. AKP Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya da gelen telefon ve destek sözleri ile mutlu olduğunu belirterek, “Erzurumlu hemşehrilerimiz her zaman bizim en büyük destekçimiz oldu. 31 Mart’ta da en güçlü desteğin onlarda geleceğine inanıyorum” dedi

Erzurum'u bırakıp Karamürsel adayına oy istedi!
# oldu, AKP, büyük

29 Şub 2024 - 16:40 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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