Hatipoğlu, eğitimci diliyle konuşuyor

Her konuşmasında beklenenin aksine, rakiplerini suçlamadan, hakaret içeren kelimeler kullanmadan ve eleştiri yapmadan konuşan Hatipoğlu, yalnızca projelerini anlatıp, özlenen belediyecilik hizmetini yapacağını söyleyerek destek istiyor.
Konuşmalarının yanı sıra, çalışma ekibinden de aynı davranışları bekleyen Hatipoğlu, son günlerde yaşanması beklenen afiş indirme, sokakta sözlü sataşma ve hakaret içeren eylemlerin de yapılmaması için talimat verdi. İlçe Başkanı Birol Yılmaz ve yönetimi ile bu konuda karar alan Azmi Cihat Hatipoğlu, karşı tarafa da saygılı bir üslupla seçime gideceklerini söyledi.
Hatipoğlu’nun bu tutumu etkisini gösterdi ve ilçede hiçbir tatsızlık yaşanmadan seçime bir ay kala siyasi partiler ölçülü konuşmalarla çalışmalarına devam ediyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.