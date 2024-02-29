- Siyaset

Hatipoğlu, eğitimci diliyle konuşuyor

31 Mart yerel seçimlerinin Körfez’de ki önemli isimlerinden olan İYİ Parti Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, konuşmalarında eğitimci diliyle ve hakaret içermeyen konuşma üslubuyla dikkat çekiyor.

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Hatipoğlu, eğitimci diliyle konuşuyor
Hatipoğlu, eğitimci diliyle konuşuyor
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Her konuşmasında beklenenin aksine, rakiplerini suçlamadan, hakaret içeren kelimeler kullanmadan ve eleştiri yapmadan konuşan Hatipoğlu, yalnızca projelerini anlatıp, özlenen belediyecilik hizmetini yapacağını söyleyerek destek istiyor.

Konuşmalarının yanı sıra, çalışma ekibinden de aynı davranışları bekleyen Hatipoğlu, son günlerde yaşanması beklenen afiş indirme, sokakta sözlü sataşma ve hakaret içeren eylemlerin de yapılmaması için talimat verdi. İlçe Başkanı Birol Yılmaz ve yönetimi ile bu konuda karar alan Azmi Cihat Hatipoğlu, karşı tarafa da saygılı bir üslupla seçime gideceklerini söyledi.
Hatipoğlu’nun bu tutumu etkisini gösterdi ve ilçede hiçbir tatsızlık yaşanmadan seçime bir ay kala siyasi partiler ölçülü konuşmalarla çalışmalarına devam ediyorlar.

Hatipoğlu, eğitimci diliyle konuşuyor
Hatipoğlu, eğitimci diliyle konuşuyor
# ilçe, karar

29 Şub 2024 - 16:45 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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