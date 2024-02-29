TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinin iptal edildiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu’nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

Yayın İhale Komisyonu’nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu’nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00’e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir.

Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 01.03.2024 saat 17.00’ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeleri kamuoyunun bilgilerine duyurulur" ifadelerine yer verildi.