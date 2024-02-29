Doping testi pozitif çıkan Paul Pogba, 4 yıl futboldan men edildi

Juventus’un Serie A’da Ağustos 2023’te Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkan Fransız futbolcu Paul Pogba’nın hakkında açılan soruşturma sona erdi ve cezası belli oldu. Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, doping testleri pozitif çıkan Paul Pogba’ya 4 yıl futboldan men cezası verdi.
30 yaşındaki Pogba’nın Eylül 2023’te yapılan ilk testi pozitif çıkmış ve geçici men cezası almıştı. Pogba’nın daha sonra Ekim 2023’te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı.
Tecrübeli futbolcunun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak İtalyan Anti-Doping Organizasyonunun (NADO) verdiği karara itiraz etmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.