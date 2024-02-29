Atatürk heykeline balyozla zarar veren zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği iddia edilen şüpheli, tutuklandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından tutuklandığı belirtildi.
Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde yer alan Atatürk heykeline dün balyozla zarar verdiği iddia edilen Y.U. isimli şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandığı bilgisi verildi.
Olayın ardından Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışmalarına başladı.
Dün yaşanan olayda, Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi, vatandaşlar tarafından fark edilerek polise bildirilmiş ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.