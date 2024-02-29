Bakan ‘gündemimizde yok’ dese de vazgeçmiyorlar!

Staja başladıkları 4A tescil tarihinin ilk işe giriş tarihi sayılması için uzun süredir mücadele veren staj ve çıraklık sigortası mağdurları ile kademeli emeklilik isteyenlerin merakla beklediği konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok” açıklaması yaptı.

Açıklama, Staj ve Çıraklık Mağdurları Dernek ve Federasyonları ile kademeli emeklilik için mücadele eden EMADDER (Emeklilikte Adalet Derneği) üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldığı görüldü.

İzmir Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Semiha Özek 12punto’ya yaptığı açıklamada, “Bakan Işıkhan’ın sözleri moralimizi bozmadı. Pes etmiyoruz, daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Her yerde ‘hakkımızı istiyoruz’ demeye devam edeceğiz!” dedi.

Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adana mitingi sırasında bir grup staj ve çıraklık sigortası mağdurunun “Staja müjde, çırağa müjde” şeklindeki sloganlarını, “Vereceğiz… Daha ne müjdeler vereceğiz” sözleriyle yanıtladığını hatırlattı.

Taleplerini miting meydanlarında sık sık tekrarladıklarını ve iktidar yetkililerine aktardıklarını belirten Özek, dün de TBMM’de CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Konya Milletvekili Barış Bektaş’ın Staj ve Çıraklık Federasyonu Mağdurları Federasyonu Başkanı ve illerdeki şube başkanlarıyla bir basın toplantısı düzenlediğini ve kendilerine destek verdiğini sözlerine ekledi.



Haber Kaynağı : Şenol Çarık