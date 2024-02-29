Özgür Özel'den Bahçeli'ye sert cevap!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bursa'daki aday tanıtım toplantısında konuşma yaptı.

Bursa'da işsizliğin ilerlediğini, yeşilin ve üretkenliğin korunamadığı ve kadınların çekinerek yaşadığını vurgulayan Özgür Özel, CHP'nin Bursa adayı Mustafa Bozbey'in yönettiği Nilüfer'de sosyal yaşamı, "Nilüfer'in Bursa içinde bir kaşıkçı elması gibi nasıl parladığını biliyorum" diyerek methetti.



Genel Başkan, "Bütün Bursa'nın CHP'yi hak ettiğini" vurgulayarak, anket sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını ve Bursa'nın CHP'yi beklediğini belirtti.

Özel'in konuşmasından öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde:

"Bizim yönetmediğimiz kentlerde, ilçelerdeki insanların nasıl özlediklerini, çocuklarına üniversite tercihi yaparken yüzde 85 CHP’li belediyelerin yönettiği kentleri tercih ettiklerini biliyorum.

Hafta sonu şehir içinde bir yere gidilirse CHP’nin yönettiği ilçelerin gezildiğini, oralarda pikniğe gidildiğini biliyorum ve görüyorum ki Bursa, bütün Bursa, İnegöl’den Kestel’e bütün Bursa artık CHP’yi hak ediyor. İnanın Bursa’da bir büyük zaferin arifesindeyiz, gün sayıyoruz.

Geçen sefer o yarım kalan hikayenin tamamlanması için, bu şarkının burada yarım kalmaması için Bursa sokaklarındaki heyecanı görüyorum. Önüme ölçümler geliyor, anketlere bakıyorum keyifleniyorum. Geliyoruz, kazanıyoruz. Bursa bizi bekliyor.

Bursa’da Alinur Aktaş gibi cumhuriyetle çelişkisi olan, cumhuriyetin değerleriyle çatışan, hele hele ki Uğur Mumcu’nun ölümünden sonra Mumcu’ya laf edecek kadar, Türkan Saylan gibi bir kanaat önderine laf edecek kadar içi kinli, aklında fikrinde örümcek fikirler olan bir kişinin, Bursa’da yönetimde olduğu her gün, her dakika Bursa’ya yazıktır, bu da bizim ayıbımızdır. 31 Mart’ta halledeceğiz bu işi.

Sen 30 Ağustos zaferine, sen 29 Ekim’e, sen 23 Nisan’a dil uzatıyorsan sen tarafını seçmişsin. Sen işgal donanması yaklaştığında onun önüne kırmızı halıyı serenlerin peşindesin. Ben o donanmayı görünce “Geldikleri gibi gidecekler” diyenin partisinin genel başkanıyım.

Bugün Sinan Ateş cinayetine taziye bile vermeyen partinin genel başkanı, kendi evlatlarının cenazesine gitmeyenler bugün dönmüşler CHP’ye laf ediyorlar.

81 il başkanıma 100 yıl önce kurucu kadroları memleketi işgalden kurtaranlar bu memleketin kuruluşunu örgütleyenler, sizden bugün 100 yıl sonra memleketi bir daha kurtarmanıız, Cumhuriyeti bir daha kurmanızı bekliyor Atatürk sizden bunu bekliyor dedim.

Devlet Bahçeli çıkmış bugün, Özgür Bey’in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü, kendisi ruh mu çağırmış da Atatürkle görüşmüş diyor.

"ATATÜRK'E HUSUMET DUYANLARA..."

Sayın Bahçeli kim ruhla besleniyor, fikri günde 180 derece değişiyor bilmem. Dün övdüklerine bugün küfür etmenin, dün tükürdüğü suratı bugün öpmenin, dün ak dediğine bugün kara demenin neyin nesi olduğunu ben bilmem. Onu seninle senin zihninle baş başa bırakıyorum ama bilmen gereken bir şey var. Atatürk öldü diyorsan, bu Atatürk’e husumet duyanlara keşke Yunan kazansaydı diyenlere koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü.

Atatürk bizim yüreğimizde yaşıyor sayın Bahçeli. Atatürk 6’ıncı filoyu denize dökenlerin, Atatürk her seferinde bu memleketi düşman işgaline kaptırmamak için ölmeyi göze alanların, öyle senin yanında durduğun gibi çağırdığında havalimanına gidip kot üstüne perdelik kumaştan kefen çekenlerin değil, Çanakkale’de dedesi kefensiz yatanların partisidir.

İşinize gldi ahbap oldunuz, işinize geldi birlikte halaya durdunuz gün oldu göstermelik düşman oldunuz. CHP halkın partisidir. CHP esas olarak altı okun partisidir. CHP'nin herhangi bir üyesinin milletçiliğine, halkçılığına, devrimciliğine ve vatan severliğine laf söyleyecek adamın alnını karışlarız

İşinize geldi çadır mahkemeleri kurdunuz, ahbap oldunuz, masa kurdunuz. Gün oldu birlikte halaya durdunuz, gün oldu göstermelik düşman oldunuz. CHP, Meclis'te bulunan her partiye aynı mesafededir. Şunu bilin ki CHP'nin herhangi bir üyesinin vatanseverliğine, cumhuriyetçiliğine, milliyetçiliğine laf edecek adamın alnını karışlarız.

Tayyip bey dönüp dönüp bana saldırıyor. Ben ağır bir suç işlemişim bugün de o suçu işlemeye Bursa’ya geldim. Suçum neymiş biliyor musunuz? Emeklileri tahrik ediyormuşum. Şimdi biraz da Bursa’da emeklileri tahrik edeyim.

"VERİLMESİ GEREKEN 25 BİN TL"

Türk-İş 16 bin 250 TL açlık sınırıdır diyor ve bu ülkede emeklilerin çok önemli bir kısmı 10 bin TL gibi en düşük emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalıyorlar. Ben de o günden bugüne kadar bunun haksızlık olduğunu, emeklilere 10 bin TL vermenin mümkün olamayacağını, emeklilere verilmesi gereken maaşın 25 bin TL olduğunu anlatıyorum.

Bayram ikramiyesi dedin 2015’te bunu biz söylemiştik. 7 Haziran’da veremem dedin baktım seçimi kaybettin 1 Kasım’da biz de vereceğiz dedin. 2018’de bin TL 2020’de 2 bin TL şimdi bu seçimde 5 bin TL yapacağız diye söylediler söylediler 3 bin TL ‘ye çıkardılar.

Bu ikramiye ilk verildiğinde bin liraya 24 kilo kıyma alınıyordu şimdi sadece 6 kilo kıyma alınıyor.

O ikramiye 2018’den bugüne emeklinin sofrasında 18 kilo kıyma çalmış."