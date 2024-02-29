"OKULLARDA SİYASET YAPMAK SUÇTUR"

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, son günlerde okullardan bilimsel eğitim ilkelerine aykırı görüntülerin geldiğini söyledi. Başkan Curoğlu, Sakarya’da da Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan Adayı Osman Çelik’in okullarda seçim çalışması yapmasını, ilköğretim çocuklarının fotoğraflarının çekilerek propaganda malzemesi olarak kullanılmasına tepki gösterdi.

ÇOCUKLARIMIZIN YOKSULLUĞUNU SEÇİM MALZEMESİ YAPIYORLAR

Başkan Oğuz Can Curoğlu, “Eğitime destek boynumuzun borcu” diyerek okullardan görüntü paylaşan Cumhur İttifakı adayına, eğitime desteğin böyle yapılamayacağını hatırlattı. Mensubu olduğu partinin iktidarında kahvaltı yapamadan okula giden çocuklar olduğunu anımsatan Başkan Curoğlu, “Okullara kahvaltı yapmadan gitmek zorunda olan çocuklarımız var. Çocuğunun çantasına beslenme koyamadığı için kahrolan annelerimiz var. Okullarda suya ayıracak harçlığı olmadığı için sağlıksız koşullarda tuvaletlerden su içmek zorunda kalan çocuklarımız var. Partimizin ücretsiz yemek önergesini reddeden iktidar ortaklarının adayları bugün çocuklarımızın yoksulluğunu seçim malzemesi yapıyor. Eğitimde istismara izin vermeyeceğiz” dedi.

OKULLARA SİYASET GİREMEZ!

Okullara siyasetin giremeyeceğini vurgulayan Başkan Oğuz Can Curoğlu, şöyle devam etti: “Son günlerde okullarda siyaset yapan anlayışlar, uzun zamandır bilimsellikten uzaklaştırılan eğitimi daha da yozlaştırmaktadır. Okullarda gerçekleştirdiği propagandayı övgüyle anlatan Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan Adayı Osman Çelik’in yaptığı milli eğitim ilkelerine aykırıdır. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, eğitim kurumlarında herhangi bir siyasal partinin lehinde ya da aleyhinde propaganda yapmak yasaklanmıştır. Okullarda siyaset yapmak suçtur.”

Curoğlu, ailelerin izni olmadan çocukların fotoğrafının çekilerek seçim malzemesi yapılmasına izin veren idarecilere de tepki gösterdi.