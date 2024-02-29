“HERKES MAL VARLIĞINI AÇIKLASIN”

Siyasete giren bazı isimlerin kısa sürede mal varlığında ciddi bir artış olduğunu ve bunun da toplumda hiç hoş karşılanmadığını söyleyen Türel, bugünden yapılacak mal varlığı açıklamasının daha inandırıcı olacağını ifade etti.

Kendisinin de kısa bir süre sonra mal varlığına açıklayacağını söyleyen Türel; “Yarın yaşanacak olumsuzluklar ve söylentilerin önüne geçmek için bugün bu bir fırsattır. Tüm adayların bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekir. Türkiye’nin birçok yerinde belediye başkan adaylarının yapılan çağrılar sonrası kısa sürede mal varlığını açıkladığını da söyleyen Türel, “Bu tablo bizi son derece mutlu etti. Kendisine güvenen bir aday zaten bunu kısa sürede açıklayabilir. Gebze’deki tüm adaylara da çağrıda bulunuyoruz ve tüm adayların kendilerinin ve birinci derece yakınlarının mal varlığını açıklamaya davet ediyoruz” dedi.