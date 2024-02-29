ANAP BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

Duran Kocaeli şehrimiz için ticari potansiyelini ve marka değerini artırmak için çalışmalar yapacağını söyleyen Duran, "Şehrin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedefliyorum" dedi.

Duran sözlerine şöyle devam etti:

"Anavatan Partisi varsa her zaman umut vardır"

Önce Kocaeli için huzuru ve mutluluğu getireceğiz. İlk hedefimiz şehrimizde huzuru ,bereketi ve mutluluğu getirmek

Köylerde genç kardeşlerimiz artık göç etmeyecek

Kocaeli için tarım ve hayvancılık ile güçlendirilmiş Hollanda ve Almanya’da uygulanan tarım ve hayvancılık yerel yönetim çalışmaları yaparak köylerde bulunan genç arkadaşlarımızın göç etmesini engelleyip kendi köy ve ilçelerinde alın teriyle üreterek kazanç sağlamalarını hedefleyeceğiz

Kocaeli için tarımdan hayvancılığa sektörel faaliyetlerden sanat dünyasına kadar toplam 17 ulusal çapta projemizle Kocaeli'niz kalkınacak işsizliği 5 yıl içerisinde kuracağımız sektörel iş fırsatları ve üretim tesisleri iş istihdam alanlarımızla 5 yıl içerisinde Kocaeli’de işsizliği % 45 oranında düşüreceğiz

Geçmişte anavatan partisi olarak imkansız denilen her şeyi hep birlikte yaptık şimdi tekrar yapma zamanı 22 yıl sonra Kocaeli'de seçimlere giriyoruz halkımız anavatan partisini özledi yıllar sonra tekrardan siyasi arenada millimizin emrinde huzurundayız Üreten arı gibi çalışıp kardeşçe paylaşmak için geliyoruz.

Millet kamplaşmaktan bıktı. tüm kesimlerin ortak paydası olarak her vatandaşımızın büyükşehirde oyuna talibiz. Geçmişte yaptık yine yaparız Anavatan Partisi varsa her zaman umut vardır"