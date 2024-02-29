Kocaelispor'da Erzurum FK maçı öncesi kötü haber!

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, "Futbolcumuz Giorgi Beridze'nin Özel Konak Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde osteitis pubis sakatlığı tespit edilen futbolcumuzun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır."