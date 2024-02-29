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Kocaelispor'da Erzurum FK maçı öncesi kötü haber!

Kocaelispor'da Gürcü futbolcu Giorgi Beridze sakatlandı.

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Kocaelispor'da Erzurum FK maçı öncesi kötü haber! mask
Kocaelispor'da Erzurum FK maçı öncesi kötü haber!
Kocaelispor'da Erzurum FK maçı öncesi kötü haber!
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Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, "Futbolcumuz Giorgi Beridze'nin Özel Konak Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde osteitis pubis sakatlığı tespit edilen futbolcumuzun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır." 

Kocaelispor'da Erzurum FK maçı öncesi kötü haber!
Kocaelispor'da Erzurum FK maçı öncesi kötü haber!
# tespit, sağlık, medya

29 Şub 2024 - 20:24 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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