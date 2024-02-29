Manavlardan Şirin ve Söğüt’e büyük ilgi

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt ile Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Kocaeli Yerel Kültür Platformu’nun konuğu oldu. Buluşmaya; Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk ve eski belediye başkanları, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk, Körfez Taşköprülüler Dernek Başkanı Ceyhun Atik ile platform üyeleri katıldı.

BÜYÜK İLGİ VARDI

Platform üyeleri tarafından büyük ilgi gören Şener Söğüt ve İbrahim Şirin de birer konuşma yaparak ilgiden dolayı teşekkür etti. İbrahim Şirin, “Taşköprü bölgemiz bizim için değerli ve önemli. Zeki Aygün Başkanımız gerçekten bölgeye güzel hizmetler yaptı. Bizler de gerek Taşköprü Kültürümüzün yaşatılması gerekse bölgenin kalkınması için proje ve desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

“DESTEĞİNİ GÖSTERECEKTİR”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Taşköprü kültürünün yaşatılması noktasında ilçede önemli adımlar attıklarını belirterek, “Taşköprü Kültür Evi’mizi hazırlıyoruz. Kısa süre içerisinde inşaat tamamlanacak. Köylerimizin yeri bizde zaten ayrı. Yaptığımız çalışmalar bundan sonra yapacaklarımızın da göstergesi. Taşköprü bölgesi her zaman bizlere en büyük desteği verdi. 31 Mart’ta da en güçlü şekilde destek vereceğinden şüphemiz yok” dedi.