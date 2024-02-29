Zeytinoğlu, 2023 yılı büyüme oranını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekonomimiz 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 4.0 büyüdü. Dördüncü çeyrekte inşaat ve yatırımların katkısı, tüketim tarafında ise hane halkı tüketimi öne çıkarken, ihracat ve sanayinin katkısının bir önceki çeyreğe göre azaldığını görüyoruz. Son çeyrekte hane halkı tüketiminde yüzde 9.3, inşaat sektöründe yüzde 10.8, yatırımlarda yüzde 10.7,hizmetler sektöründe yüzde 3.0, sanayide yüzde 1.9, mal ve hizmet ihracatında yüzde 0.2’lik artışlar karşımıza çıkıyor. Bu gelişmelerle birlikte 2023 yılının yüzde 4.5 büyüme ile tamamlandığını görüyoruz. OVP’de öngörülen yüzde 4.4’ün üzerinde tamamlanmış oldu” dedi.

POZİTİF KATKI VEREN SEKTÖRLER

Büyümenin sürdürülebilirliği için üretim ve sanayinin önemine değinen Zeytinoğlu, açıklamasının devamında tarım sektörü dışında ana sektörlerden büyümeye pozitif katkı geldiğini söyleyerek, “2023 yılı genelinde sanayide yüzde 0.8, imalat sanayi yüzde 1.6, inşaatta yüzde 7.8, hizmetler sektöründe yüzde 6.4 artış olduğunu, tarımda ise yüzde 0.2’lik gerileme olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu.

REKABETÇİ KURUN ÖNEMİ

“2023’te mal ve hizmet ihracatı yüzde 2.7 gerilerken, ithalat yüzde 11.7 arttı” diyen Zeytinoğlu, “Küresel ekonomideki ivme kaybı, en büyük ticaret partnerimiz Avrupa’da yavaşlama ve taşıma maliyetlerinin Çin lehine değişmesi 2023’te ihracat rekabetimizi zorlayan durumlardı. İthalatın da artmasıyla net dış ticaretin büyümeye katkısı negatif oldu. 2024’te başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatın büyümeye katkısında daha yüksek seviyeler görmeyi temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. Rekabetçi kurun önemine değinen Zeytinoğlu, ihracatı desteklemesinin yanında, tüketim malları ithalatının azalması noktasında da önemli bir destek unsuru olacağını söyledi.

MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMLARI

Hanehalkı tüketiminde yüzde 12.8, yatırımlarda da yüzde 8.9’luk artış olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Tüketimden ziyade yatırımların katkısını önemsiyoruz. Yatırımların alt kalemlerine baktığımızda dördüncü çeyrekte inşaat yatırımlarında yüzde 7.5, makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 14.0’lük artışlar var. Bu kalemdeki artışların geleceğe yönelik üretim artışları açısından değerli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

AYHAN ZEYTİNOĞLU: KSO Başkanı Zeytinoğlu, 2023 yılı büyüme oranını değerlendirdi.