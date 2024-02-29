Hocalıyı Unutmadık

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen anma programına Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, dekanlar, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Settar Kaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “32 yıl önce, 26 Şubat 1992 tarihinde, Azerbaycan'ın Hocalı şehri Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgaline uğradı. Bu işgal, sadece toprakların ele geçirilmesiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda insanlık dışı bir katliama dönüştü. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı. Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen katliam hiçbir zaman unutulmayacak ve yüreklerdeki acısı geçmeyecek olsa da işgal altındaki toprakların kurtarılması sadece Azerbaycanlıların değil bizlerin de yüreğine su serpti. Bu vesileyle, Hocalı Soykırımı'nın kurbanlarını bir kez daha saygıyla anıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.” dedi.

Hocalı'da insanlık tarihinin en korkunç katliamının yapıldığını söyleyen Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, “Bu vahşet tüm dünyanın gözü önünde yapıldı. Hocalı'da yaşananlar sadece Azerbaycan halkına değil tüm insanlığa karşı yapılmış bir suçtur. 26 Şubat Hocalı Soykırımı Günü ilan edilmiştir. Hocalı da şehit olanların ruhları şad olmuştur çünkü Bugün Hocalı özgürdür.” açıklamasında bulundu. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Settar Kaya ise yaptığı konuşmada Ermenilerin yaptıkları soykırım ve katliamların 132 yıldır sürdüğünü vurguladı. “Karabağ Savaşında 20 bin şehit verdik ama Hocalı ayrıdır, çünkü orada savunmasız siviller katledildi. Bu bir soykırımdır. Ve haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Açılış konuşmaları ardından anma programı kapsamında panel yapıldı. Panelde Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şirin ile Bakü Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avukatlar Koleji Akademisi Rektörü Prof. Dr. Amir Aliyev konuşmacı olarak yer aldı. Panelde gerek Hocalı gerekse günümüzde yapılan soykırımların tarihsel ve hukuksal süreçleri konuşmacılar tarafından aktarıldı.

Anma programı, Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ve Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren tarafından panelistler ve katılımcılara teşekkür belgesi verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.