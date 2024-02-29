- Ekonomi

Doğal gazda mart ayı tarifesi belli oldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Anadolu Ajansı
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Doğal gazda mart ayı tarifesi belli oldu mask

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda martta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. 

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. 

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. 

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. 

AYLIK HESAPLANIYOR

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. 

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı. 

29 Şub 2024 - 21:35 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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