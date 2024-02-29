CENGİZ KAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!

31 Mart Yerel Seçimleri'ne 1 ay kala ilçelerdeki hareketlilik son hızla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Cengiz Kan'ın adaylığının açıklanmasının ardından Düzceli olduğu öğrenilen, eğitimci Cengiz Kaş isminde bir vatandaş, Bağımsız Kandıra Belediye Başkan Adayı olmuştu.
Kandıra eski Belediye Başkanı Cengiz Kan da geçtiğimiz haftalarda resmi müracaatını yaparak bağımsız belediye başkan adayı olmuştu. Başvurunun son gününde ise Kandıra’dan bağımsız belediye başkan adayı olarak kafa karışıklığı yaratan Cengiz Kaş, bugün adaylıktan çekildiğini duyurdu. Kaş'ın neden çekildiği konusunda ise henüz bir bilgi yok.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.