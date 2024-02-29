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CENGİZ KAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Kandıra Belediye Başkanlığına Bağımsız olarak adaylığını açıklayan Cengiz Kaş, adaylıktan çekildi.

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CENGİZ KAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ! mask

31 Mart Yerel Seçimleri'ne 1 ay kala ilçelerdeki hareketlilik son hızla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Cengiz Kan'ın adaylığının açıklanmasının ardından Düzceli olduğu öğrenilen, eğitimci Cengiz Kaş isminde bir vatandaş, Bağımsız Kandıra Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Kandıra eski Belediye Başkanı Cengiz Kan da geçtiğimiz haftalarda resmi müracaatını yaparak bağımsız belediye başkan adayı olmuştu. Başvurunun son gününde ise Kandıra’dan bağımsız belediye başkan adayı olarak kafa karışıklığı yaratan Cengiz Kaş, bugün adaylıktan çekildiğini duyurdu. Kaş'ın neden çekildiği konusunda ise henüz bir bilgi yok.
# Kandıra, Cengiz Kaş, bağımsız aday

29 Şub 2024 - 21:38 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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