Otobüste yaşlı çifti darbeden baba ve oğlu tutuklandı

Mersin’de Toroslar ilçesinde şehir hastanesine giden otobüste yolculuk yapan ve lise müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T., kalp pili takılı ve vücudunun sağ kısmını kullanamadığı belirtilen böbrek yetmezliği hastası R.P. ve eşi H.P. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında önce Ahmet Oğuz T. ardından da baba İsmet T., yaşlı çifte saldırdı.
R.P.'nin üzerine çıkan İsmet T., yaşlı adamı darp etti.
OĞLU SERBEST KALMIŞTI
Görüntüleri ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun, darp edilen çiftin şikayeti üzerine, aynı gün gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından da İsmet T.'nin tutuklandığı, oğlunun ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ahmet Oğuz T. (17), savcılığın talimatı üzerine yeniden gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Oğuz T. tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.