Kocaelispor'a para cezası!

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- Yılport Samsunspor Kulübü’nün, 23.02. 2024 tarihinde oynanan Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Çaykur Rizespor’un, 23.02.2024 tarihinde oynanan Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünü 221A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor’un, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Konyaspor Kulübü’nün, 24.02.2024 tarihinde oynanan Konyaspor- Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Fatih Karagümrük Kulübü’nün, 25.02.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 350.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük Kulübü’nün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

5- Beşiktaş’ın, 25.02.2024 tarihinde oynanan İstanbulspor -Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 500.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün doğu B2 ve B3 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu FDT’nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Fenerbahçe’nin, 24.02.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasında, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılması,

Aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Selahattin Baki’nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Kasımpaşa görevlisi Serkan Reçber’in, 24.02.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kasımpaşa masörü Rahman Karaağaç’ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Galatasaray’ın, 24.02.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılması,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’in, 24.02.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe’nin, 26.02.2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan; Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- Manisa FK’nın, 25.02.2024 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü-Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Manisa FK sporcusu Sandro Cesar Cordovil De Lima’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

11- Eyüpspor Kulübü’nün, 25.02.2024 tarihinde oynanan Eyüpspor-Sakaryaspor. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı tribün A-B-C-E-F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- Sakaryaspor’un, 25.02.2024 tarihinde oynanan Eyüpspor-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- Şanlıurfaspor Kulübü’nün, 26.02.2024 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor-Tuzlaspor. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu protokol tribün sol alt plastik koltuk blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü’nün, özel güvenlik amirinin müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribün H-B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Haşim İzol’un, müsabaka devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü teknik sorumlusu Cihat Arslan’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

14- Tuzlaspor’un, 26.02.2024 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor-Tuzlaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15.750.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

15- Ankara Keçiörengücü Kulübü’nün, 25.02.2024 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

16- Kocaelispor Kulübü’nün, 25.02.2024 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün misafir B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17- Bodrum FK idarecisi Ali Şafak Öztürk hakkında, 24.02.2024 tarihinde oynanan Çorum FK-Bodrum FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (X) yaptığı paylaşımında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi."