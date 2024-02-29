29 Şub 2024 - 23:21- Gündem G:

Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de hava Sisli, sıcaklık ise 14 derece olacak.

Kocaeli'de hava nasıl olacak? mask

Kocaeli'de hava nasıl olacak?

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMA24.00 - 03.00111188316
CUMA03.00 - 06.00101087414
CUMA06.00 - 09.00131381316
CUMA09.00 - 12.00202051316
CUMA12.00 - 15.00222247617
CUMA15.00 - 18.00191975221
CUMA18.00 - 21.00151591412
CUMA21.00 - 24.00141485310

29 Şub 2024 - 23:21 - Gündem

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