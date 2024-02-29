6 ilçede bugün elektrik yok!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|57109
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ÇAMKONAK
|KARATAŞ SK., TEPE
|01.03. 2024
|09:00
|15:30
|57228
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YUVACIK YAKACIK
|BAYRAK, HAMZADAG, HAMZADAG SK., HAMZADAĞ SK.
|01.03.2024
|09:00
|17:00
|57360
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TAŞ SK., TATAR SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD.
|01.03.2024
|12:00
|14:00
|57362
|KOCAELİ
|DERİNCE
|SIRRIPAŞA
|AYHAN SK., BİRLİK SK., DİLAVER DENİZ SK., GÖKDUMAN SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., KAPLAN SK., MAMAT, MUHTES SK., REİS SK., SERDAR SK., UZUNOĞLU SK.
|01.03.2024
|09:00
|17:00
|57363
|KOCAELİ
|DERİNCE
|SIRRIPAŞA, YENİKENT
|ÇENEDERE CD., ÇOBAN SK., DERYA SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, EMEK SK., FLORYA SK., GÖKDUMAN, GÜRPINAR SK., HACI KEMAL SK., MAMAT SK., NATO CD., OLGUN SK., SELÇUK SK., SEMİZ SK., TEMEL SK., TEMİZEL SK., UNCU SK., VATAN CD., ZAFER SK.
|01.03.2024
|09:00
|17:00
|57386
|KOCAELİ
|İZMİT
|ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA FATİH, ARPALIKİHSANİYE, BALÖREN, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, GÖKÇEÖREN, GÜLBAHÇE KADRİYE, KOZLUCA, MECIDIYE, MECİDİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARICAALİ, SULTANIYE, SULTANİYE, TOPÇULAR, YASSIBAG, YASSIBAĞ
|ARPALIKIHSANIYE MERKEZ MEVKII, ARPALIKİHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYAN, AYAN SK., BALÖREN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALÖREN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÜL SK., GÜNEYSU CD., HACI İSHAK SK., HASIR SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., HAYRI BULUT, HAYRİ BULUT SK., ISTIKLAL., IZMIT KANDIRA YOLU, İSHAK GÜRKAN SK., İSTİKLAL CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAZIM GÜNEŞ SK., KISLA MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKII, KOZLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KULOGLU MEVKII, KULOGLU MEVKII KÜME EVLER, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., MUZAFFER GÜRKAN CD., ORHANIYE, ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE CD., ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, PINAR SK., SULTAN MURAT CD., SULTANBABA CD., SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKII KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK, TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAKUP AÇMALAR MEVKII, YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|01.03.2024
|09:00
|12:00
|57396
|KOCAELİ
|İZMİT
|GÜNDOĞDU, SEPETÇI, SEPETÇİ
|BARAJ MEVKII, BARAJ MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİDE EDİP ADIVAR CD., SEPETÇILER YOLU, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİLER YOLU SK.
|01.03.2024
|09:00
|17:00
|57408
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNİ, MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK
|BALABAN BERRAK SİTESİ YOLU SK, BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., BÖRÜLCE SK., ÇEPNİ CD., EĞRELTİ SK., FERİK SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, MEŞELİK, SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., VAKIF, VAKIF SK., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL
|01.03.2024
|09:00
|17:00
6 ilçede bugün elektrik yok!
SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bugün (1 Mart 2024 Cuma) 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak
29 Şub 2024 - 23:34 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitli41 - Ne elektrikmis arkadas sanki amerika kitasina kablo dosuyonuz bi bitmedi 30yildir yap yap kesinti yap yap kesinti !
Guddusi Gözüçakır - Bıktı Kocaeli halkı zırt pırt elektrik mi kesilir
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.