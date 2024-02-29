Eriğin fiyatı çeyrek altını geride bıraktı!

Erken erik hasadı kilosu 3.500 TL!

Bursa'nın İznik ilçesinde, Türkiye'nin en erken erik hasadı gerçekleştirildi. Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası tarafından üretilen erikler, kilosu 3 bin 500 lira gibi dudak uçuklatıcı bir fiyatla satışa sunuluyor. Bu erken hasat edilen erikler, gramaja göre tanesi 70 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Özellikle Arap Şeyhleri, bu özel ürüne büyük ilgi gösteriyor.

Mustafa Kutay Ası, Türkiye'nin en erken erik hasadını gerçekleştiren 25 yaşındaki bir ziraat mühendisi olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Ası ailesi üyelerinin tamamının ziraat mühendisi olmasıyla biliniyor ve kış mevsiminde erik yetiştirip hasat ederek önemli bir tarımsal faaliyeti sürdürüyorlar.

Büyük talep alıyor!

Genç bir girişimcinin önderliğinde, dünyanın dört bir yanından siparişler alınarak Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şeyhlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İznik'ten yeşil erik, internet üzerinden gönderiliyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurulan serada üretilen erikler, tanıtım amaçlı çini kaselerle dünyaya gönderiliyor. Üretici Mustafa Kutay Ası, hasadın devam ettiğini belirterek, "Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen şeyhlerin talepleri yoğun. Eriklerimizin kilosu 3 bin 500 TL. Ağaçlarımıza bebek gibi bakıyoruz, 12 ay boyunca. Akıllı seramız sayesinde toprak ve sera sıcaklığını kontrol ediyoruz, böylelikle erken hasadı sağlıyoruz. Başarıyı elde etmek oldukça maliyetli oldu. Özellikle bu yıl, ülkemizdeki sert kış koşulları nedeniyle ısıtma için kullandığımız kömür giderleri 200 bin lirayı buldu" şeklinde konuştu. Erik meraklısı Özdemir Yiğit, Marmaris'ten İznik'e gelerek erken hasat papaz eriği satın aldığını dile getirerek, "Sosyal medyada erik üretimini gördüm ve hemen buraya geldim. Eriklerin tadı gerçekten harika" dedi.