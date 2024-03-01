El Ninio bitti La Nina geliyor...

El Nino etkisiyle, kış ayları beklenen etkiyi gösteremedi. Ülkenin doğusunda kar fırtınası koparken, batısında yaz mevsimi yaşandı. Küresel ısınma ve iklim krizinden kaynaklanan bu felaketin yaz mevsimine taşınma korkusu başladı.

YAZ MEVSİMİ REKORLARLA GELECEK

Küresel ısınma ve El Nino'nun etkisiyle, denizlerde aşırı ısınma gerçekleşti. 2024 yılında rekor artış gösteren denizler ve okyanuslar, 21,1 dereceye kadar yükselerek ağustos rekoruna kadar yükseldi. Coğrafyacı Prof. Dr. Şermin Tağıl, kış aylarındaki senaryonun 2024 yılında yaz mevsiminin yeni rekorlarla geleceğini işaret ettiğini belirtti.

LA NİNA BEKLENİYOR

AA muhabirine konuşan Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla arttığını söyledi. Deniz suyu sıcaklıklarına dikkat çekerek, ortalama altına düşmediğini belirten Tağıl, yaz mevsiminden itibaren soğumadığını vurguladı. Şubat ayında da deniz sıcaklıklarının yüksek olduğu görülüyor.

Tağıl, durumun bu şekilde ilerlemesi halinde temmuz ve ağustos aylarında daha sıcak denizlerle karşılaşacağımızı belirtti. El Nino'nun etkisiyle sıcaklıkların arttığını ifade ederek, ocak ayıyla birlikte El Nino'nun kesintiye uğradığı paylaşıldı. Tağıl, La Nina'ya dönüş öngörülse de okyanus sıcaklıklarının neden ortalamanın üzerinde olduğunun bilinmediğine değindi.

SON 53 YILIN EN SICAĞI

Deniz sıcaklıklarındaki yükselişin bir felakete dönüşmesinden korkuluyor. Artan deniz sıcaklıkları ekosistemi yakından ilgilendiriyor. Olumsuz etkilenen ekosistemin bozulması kötü sonuçlar doğurabilir.

Tağıl, 2020 yılına kadar 2,9 derece olarak ölçülen ortalama ocak ayı sıcaklığı bu yıl 5 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaşımına göre, son 53 yılın en sıcak ocak ayı yaşandı.