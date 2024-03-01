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BTP Kartepe adayı Avcı, esnafları ziyaret etti

Bağımsız Türkiye Partisi Kartepe Belediye Başkan Adayı Gökhan Avcı Mahalle esnaflarını ziyaret etti.

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BTP Kartepe adayı Avcı, esnafları ziyaret etti mask
BTP Kartepe adayı Avcı, esnafları ziyaret etti
BTP Kartepe adayı Avcı, esnafları ziyaret etti
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Seçim çalışmalarının hızla devam ettiği şu günlerde Bağımsız Türkiye Partisi Kartepe Belediye Başkan Adayı Gökhan Avcı Ataevler ve Köseköy mahallelerinde bulunan esnafları ziyaret ederek destek istedi.Esnafa yakından ilgilenen Avcı "genç bir Belediye Başkan Adayı olarak ilçeme hizmet etmek istiyorum,inşallah seçildiğinde esnaflarımızla  bugünkü olduğu gibi o zaman yakından ilgileneceğimin sözünü veriyorum "dedi.Genç bir Başkan Adayı'nı karşılarında gören esnaflar Gökhan Avcı'nın samimi kişilikte olduğunu ve hizmet edeceklerine inandıklarını dile getirdiler.
# türkiye, hizmet, Kartepe, seçim

01 Mar 2024 - 00:18 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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