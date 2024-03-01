Seçim çalışmalarının hızla devam ettiği şu günlerde Bağımsız Türkiye Partisi Kartepe Belediye Başkan Adayı Gökhan Avcı Ataevler ve Köseköy mahallelerinde bulunan esnafları ziyaret ederek destek istedi.Esnafa yakından ilgilenen Avcı "genç bir Belediye Başkan Adayı olarak ilçeme hizmet etmek istiyorum,inşallah seçildiğinde esnaflarımızla bugünkü olduğu gibi o zaman yakından ilgileneceğimin sözünü veriyorum "dedi.Genç bir Başkan Adayı'nı karşılarında gören esnaflar Gökhan Avcı'nın samimi kişilikte olduğunu ve hizmet edeceklerine inandıklarını dile getirdiler.
- Siyaset
BTP Kartepe adayı Avcı, esnafları ziyaret etti
Bağımsız Türkiye Partisi Kartepe Belediye Başkan Adayı Gökhan Avcı Mahalle esnaflarını ziyaret etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.