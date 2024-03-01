Evinde baygın halde bulunan 8 aylık hamile kadın öldü

Olay, Sultanorhan Mahallesi 1135. Sokak'taki bir evde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Y., 8 aylık hamile eşi Yaren Y.'yi (21) evinde baygın halde buldu. Eşinin ayılmaması ve tepki vermemesi üzerine Furkan Y., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaren Y., özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Yaren Y. ve 8 aylık bebeği hayatını kaybetti.
Mesai çıkışı evine döndüğü öğrenilen Furkan Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yaren Y.'nin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.