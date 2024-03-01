Konut kredisinde yeni dönem başladı

BDDK tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında bulunan riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirildiği bildirildi.

Buna göre, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahiplerine, bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe ve 700 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak.

Ayrıca, kentsel dönüşüme giren kiracılara ise bir defaya mahsus ve karşılıksız olarak 100 bin TL kira desteği verileceği belirtildi.

10 YIL VADELİ

Toplamda 1,5 milyon TL'lik destek sağlanacak olan bu programda, kredilerin vadesi 10 yıl olacak ve ilk 12 taksitte faiz uygulanmayacak.

Ayrıca, dönüşüme giren iş yerleri için de 350 bin TL'ye kadar hibe ve 350 bin TL'ye kadar kredi desteği verileceği ifade edildi.

Kredi borçları, güncelleme oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki bir önceki yılın aynı ayına göre meydana gelen yıllık değişim oranının yarısı olarak belirlenecek.

Kredi puanına bakılmaksızın verilecek olan kredilerde, kredi tutarının iki katı kadar ipotek tesis edileceği de belirtilenler arasında.

"Yarısı Bizden" kampanyasında kredilere hangi faiz oranlarının uygulanacağına dair açıklamalar yapıldı. Kredi borçları, her güncelleme döneminde Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık değişim oranının yarısının uygulanması suretiyle güncellenecek.

Kredi puanlarına bakılmaksızın verilecek kredilerde, gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak ancak kredi tutarının iki katı kadar ipotek tesis edilecek.

Bu gelişmelerin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi.

BDDK'nın resmi açıklamasında, konut kredilerine ilişkin 24 Ağustos 2023 tarihli 10655 ve 10656 sayılı Kurul Kararlarının uygulanmasına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bu kapsamda, konutun değerine oranı uygulaması ile yüksek risk ağırlığı uygulanmasında, riskli yapı tespiti yapılmış konutların konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmayacağı belirtildi.

BDDK'den yapılan açıklamada, Kurulun internet sitesinde yer alan "Konut Kredilerine İlişkin 24 Ağustos 2023 tarihli 10655 ve 10656 sayılı Kurul Kararlarının Uygulanması Hakkında Kurul Kararı"na ilişkin şu ifadelere yer verildi:

24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı uygulaması ile 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen yüksek risk ağırlığı uygulanmasında yapılacak konut malikliği durumu değerlendirmesinde, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu tek bir konutun bulunması ve bu konutun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde, söz konusu konutun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmamasına karar verilmiştir."