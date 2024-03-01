Rusya Türkiye'de ikinci nükleer santral için harekete geçti

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Rusya'nın parlamentonun alt kanadı olan Devlet Duması'nda yaptığı konuşmada, " Yeni bir santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirildi" ifadelerini kullanarak, Türkiye ile yeni bir nükleer santral konusunda yoğun müzakerelerin gerçekleştiğini vurguladı.

Her iki tarafın da projenin teknik detaylarını, yönetim sistemi ve ekonomik parametrelerini görüştüğü belirtilirken, Lihaçev, Sinop'taki sahanın Akkuyu Nükleer Santrali'nin "ikizinin" inşası için izin verdiğini belirtti.

Ancak, Rosatom için projenin yönetimi ve finansmanı konularının henüz çözülmediği ifade edildi.

Kaynak: GÜNBOYU