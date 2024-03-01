Tabeladaki rakam araç sahiplerini gülümsetecek

En son Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ( EPDK) duyurusu ve uluslararası fiyatlardan kaynaklı iki indirimin yapıldığı motorine günler sonra bir indirim daha geldi. Gece yarısı itibarıyla fiyatlar 1 lira 35 kuruş daha düştü.

EN SON BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili 20 Şubat'taki açıklamasında "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz'ın açıklamasından 2 gün sonra benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim gelmişti.