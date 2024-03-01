Tabeladaki rakam araç sahiplerini gülümsetecek

En son Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ( EPDK) duyurusu ve uluslararası fiyatlardan kaynaklı iki indirimin yapıldığı motorine günler sonra bir indirim daha geldi. Gece yarısı itibarıyla fiyatlar 1 lira 35 kuruş daha düştü.
EN SON BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili 20 Şubat'taki açıklamasında "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz'ın açıklamasından 2 gün sonra benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim gelmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.