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Seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı

Körfez ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı mask
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Olay, Kirazlıyalı Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen belediye otobüsü seyir halindeyken arka kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurup aşağıya indi. Sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüste maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

01 Mar 2024 - 08:35 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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