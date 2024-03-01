Kocaeli'de yağış etkili olacak!

Kocaeli'de Mart ayında hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağmur yağacak mı? Sıcaklık düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 10 en yüksek 22 derece olacak. Yarın itibariyle ise yağışların başlaması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: