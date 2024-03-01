01 Mar 2024 - 08:39- Gündem G:

Kocaeli'de yağış etkili olacak!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Yağışlar başlayacak mı?

DİLEK COŞGUN
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Kocaeli'de yağış etkili olacak!
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Kocaeli'de Mart ayında hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağmur yağacak mı? Sıcaklık düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 10 en yüksek 22 derece olacak. Yarın itibariyle ise yağışların başlaması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli'de yağış etkili olacak!
# yağmur, yağış, yüksek

01 Mar 2024 - 08:39 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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