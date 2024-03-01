Sevdiklerinizle Keyifli Sofralar İçin 2 Kişilik Yemek Takımları

Yemek takımı denilince akla genellikle 6, 8 ya da 12 kişilik takımlar gelir. Ancak günümüzde daha minimal yaşam standartlarının öne çıkması sebebiyle daha küçük parçalardaki yemek takımlarına yönelik ilginin de artmasına neden olmuştur. Küçük aileler, sevgililer ya da evinde yeri olmayanlar için 2 kişilik yemek takımları ideal çözümler sunar. Şık tasarımları estetik duruşlarıyla büyük parça yemek takımlarını aratmayan 2 kişilik takımlar keyifli sofralar kurulmasını sağlar.

Yemek takımlarında porselenin sunduğu faydalardan yararlanmak ve estetik 2 kişilik sofralar kurmak istiyorsanız Kütahya Porselen koleksiyonlarını incelemenizi tavsiye ederiz. Geçmişten günümüze kalite çizgisini hiç bozmayan marka, klasik ve modern çizgilerdeki koleksiyonlarıyla hem sağlıklı hem de şık sofralar kurmanıza olanak sağlar.

2 Kişilik Yemek Takımlarında Hangi Parçalar Bulunur?

İki kişi için tasarlanan yemek takımlarında genel olarak 8 parça bulunur. 2 adet servis ve çukur tabak yanında 2 adet kâse ve 2 adet de pasta tabağı bu takımların içerisinde yer alır. Oldukça geniş tasarım seçenekleriyle sunulan bu takımlardaki tabakların ölçüleri değişik olabilir. Servis tabaklarının boyutları genel olarak 27 ile 26 cm arasındadır. Pasta tabakları 19-20 cm arasında değişirken çukur tabaklar ise 21 ile 22 cm arasında değişen ölçülerdedir. Kâselerin boyu genel olarak aynı olup 15 cm civarındadır.

İki kişilik yemek takımlarında tek renk ya da renkli gibi zengin renk tonları bulunur. Aynı zamanda standart takımlar yanı sıra elde yapılmış hissiyatı veren koleksiyon parçalarda vardır. Seçim yaparken tarzınıza ve mutfağınıza uyacak tasarımları geniş seçeneklerle sunan Kütahya Porselen koleksiyonları arasında bulursunuz.

2 Kişilik Yemek Takımlarının Fiyatları Ne Kadardır?

Yemek takımları ister 2 isterseniz de daha fazla olsun fiyatları konusunda ne yazık ki belli bir ücret söylemek mümkün olmaz. Çünkü tasarım ve boyutlar fiyatlarda değişiklik olmasına neden olur. Ancak fiyat performans açısından yüksek memnuniyet elde etmek için kaliteli markalar arasından seçim yapılması uzun süreli keyifli kullanım açısından önemlidir. Kütahya Porselen’in 2 kişilik yemek takımı koleksiyonları size harika seçenekler sunacaktır. Kolay alışveriş imkanı sunan Kütahya Porselen online alışveriş sitesinde peşin fiyatına taksitli alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca kırık parça garantisi de sunması markanın müşterilere verdiği önemi gösteren önemli bir detaydır.