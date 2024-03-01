İzmit Belediyesi'nden açıklama: "Tutuş'un İzmit'e daha ne kadar zarar vereceğini tahmin edemiyoruz"

İzmit Belediyesi'nden AKP İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş'un iddialarına karşılık bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Muharrem Tutuş’un İzmit Belediyemizde 2500 kişinin çalıştığı iddiası tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.Ayrıca gazetelere verdiği beyanatlardaki maliyet hesapları da külliyen yanlıştır. Maliyet hesaplarındaki bu abartılı rakamlar, gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan, siyasi çıkar peşinde koşan uydurma iddialardır. Son beş yıldır süregelen algı operasyonlarına bir yenisini ekleyen Tutuş, kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanlarını sürdürmektedir. Eğer kendisi samimi ve dürüstse, İzmit halkının önünde bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Öte yandan; hizmet araçlarımızı satın alımını geciktirerek, belediyemizi yaklaşık 300 milyon TL zarara uğratan AK Parti İzmit Belediye Başkanı adayı Muharrem Tutuş’un, artık İzmit’e daha ne kadar zarar vereceğini tahmin edemiyoruz. İzmit halkına yalan söyleyenlere ve bu yalanların dozajını arttırmaya hazırlananlara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."