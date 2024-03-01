İzmit Belediyesi'nden AKP İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş'un iddialarına karşılık bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Muharrem Tutuş’un İzmit Belediyemizde 2500 kişinin çalıştığı iddiası tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.Ayrıca gazetelere verdiği beyanatlardaki maliyet hesapları da külliyen yanlıştır. Maliyet hesaplarındaki bu abartılı rakamlar, gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan, siyasi çıkar peşinde koşan uydurma iddialardır. Son beş yıldır süregelen algı operasyonlarına bir yenisini ekleyen Tutuş, kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanlarını sürdürmektedir. Eğer kendisi samimi ve dürüstse, İzmit halkının önünde bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Öte yandan; hizmet araçlarımızı satın alımını geciktirerek, belediyemizi yaklaşık 300 milyon TL zarara uğratan AK Parti İzmit Belediye Başkanı adayı Muharrem Tutuş’un, artık İzmit’e daha ne kadar zarar vereceğini tahmin edemiyoruz. İzmit halkına yalan söyleyenlere ve bu yalanların dozajını arttırmaya hazırlananlara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
01 Mar 2024 - 09:31- Siyaset Güncelleme:
İzmit Belediyesi'nden açıklama: "Tutuş'un İzmit'e daha ne kadar zarar vereceğini tahmin edemiyoruz"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Söz - Kocaelde büyükşehir dahil akp li belediyelerdeki şişirilmiş kadroları söylesin halk herşeyin farkında
Oğuzcan Beyoglu - NASIL DA TUTUŞ TUNUZZZ.DAHA DURUN BELEDIYEYI DEVREDINCE ASIL YAPTIKLARINIZ ORTAYA ÇIKACAK .İSTEDIGINIZ KADAR YALAN DEYİN.KOSKOCA 5 YIL KABETTIRDINIZ İZMİTİMİZE
Osmann - Hiç utanma, arlanma duygusu olmayan tutuş hala daha izmit' e verdiği zararları görmezden gelerek birilerini suçlama çalışıyor. O zata söyleyin boşuna çenesini yormasın ve bakit kaybetmesin bizler Fatma Başkan ile devam edeceğiz. Rte'nin arkasına sığınıp siyasi çıkar beklemesin.
Emekli̇ - DÜMENCİ BUNLAR 2019DA SEÇİME 3 GÜN KALA MECLİS ÜYELERİNİN ÇOCUKLARINI ,EŞİNİ DOSTUNU SAYIN NEVZAT DOĞAN BELEDİYEYE İŞE SOKTUKLARININDA RAPORLARINI VERSEYA SAYIN TUTUŞ TABİ 2019 DA BELEDİYEYİ KAYBEDİNCE ETEKLERİ TUTUŞTU AKEPELİ MECLİS ÜYELERİNİN KENDİLERİNDEN OLMAYAN HERKESE ÇAMUR ATMALARI KUYRUK ACILARINDANDIR BİZ SENDEN RAZIYIZ FATMA BAŞKAN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.