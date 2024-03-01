01 Mar 2024 - 09:42- Gündem G:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 8 adet muhtelif iş makineleri satılık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 8 adet muhtelif iş makineleri satılık mask

T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

 
 
Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda listesi bulunan 8 Adet muhtelif İş makinelerini toplu olarak satılması ihalesi 2886 Sayılı devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
İhale 13.03. 2024 Çarşamba günü saat 11:00’de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari şartname 1.500 TL karşılığında İdari İşler Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen Bedel 1.170.000 TL + % 10 K.D.V. olup ihale öncesi alınan Geçici Teminatlar toplamı 105.100 TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan teklif ettiği bedelin % 6’sı kadar kesin teminat alınacaktır.
Teklif zarflarının en geç 12.03.2024 Salı günü saat 12.30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğü Kalemine teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için 0262 318 14 21
Sıra NoModeliPlakasıMarkasıTipiCinsiGenel Durumu
1200041.10.121MastaşMST 442Kanal Kazıcı YükleyiciMotor vb. arızaları ile kaporta hasarları
2200041.10.124Hamm2420 DVirasy SilindirMotor vb. arızaları ile kaporta hasarları
3200041.10.105MıtsubıshıMG-530Yapım GreyderiMotor vb. arızaları ile kaporta hasarları
4200041.10.106MıtsubıshıMG-530Yapım GreyderiMotor vb. arızaları ile kaporta hasarları
5198841.98.011JCBJS 240 LCPaletli KazıyıcıMotor vb. arızaları ile kaporta hasarları
6-97Komatsu-ForkliftMotor vb. arızaları ile kaporta hasarları
7----Römork (Kapaksız Açık Kasa)Kasa hasarları vb. 
8----Römork (Kapaksız Açık Kasa)Kasa hasarları vb. 

İSTENECEK EVRAKLAR
1  Noter tasdikli imza sirküleri
2  Tebligat için adres beyanı
3  Nüfüs cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişilerden)
Araç görme belgesi
5  Son bir yıla ait oda kayıt belgesi (Tüzel kişilerden)
6  Sayfaları imzalı şartname (1.500 TL)
7  Geçici teminatların yatırıldığına dair belge (105.100 TL)
8  Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge
9  Vekâleten katılımda noter tasdikli vekâletname
10 Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
Belediyemizce Aslı Görülmüştür kaşesi yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir. Ancak Aslı Görüldü belgesi yaptırmak isteyen firmalar belgelerinin fotokopilerini yanlarında getirecektir.
                                                                           İlan olunur.

# 2024, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Araç

01 Mar 2024 - 09:42 - Gündem

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