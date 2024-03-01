Özmural: Geçmiş dönemde yurtlar vakıflara peşkeş çekildi, Bugün öğrenciler ücretsiz yemek yiyor

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, sosyal medyada yaptığı paylaşımla İzmit’in son 5 yılda belediyecilikle tanıştığına değindi. Geçmiş dönemde yapılan yanlışlara dikkat çeken Özmural, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 2018’de AKP yönetimindeki İzmit Belediyesinin yapmış olduğu öğrenci yurdunu 25 yıllığına Tügva’ya tahsis etti ve bugün öğrenciler 7000 TL ücretle kalıyor.

“HANGİSİ GERÇEK BELEDİYECİLİK?”

Bu yurdun ücretsiz olması talebimiz AKP ve MHP’li meclis üyeleri tarafından reddedildi.

CHP yönetimdeki İzmit Belediyesi bugün ise üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek vermeye devam ediyor. Hangisi gerçek belediyecilik?