"Büyükşehir tuvaleti 9 TL İzmit Belediyesi tuvaleti ücretsiz"

Kenti sosyal belediyecilik ile tanıştıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz aylarda Yenicuma Camii’nde bulunan tuvaletleri ücretsiz hale getirmişti. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kocaeli Büyükşehir otobüs terminalinde tuvalet fiyatlarının 9 TL olmasına dikkat çekti.
“ İZMİT BELEDİYESİ TUVALETİ ÜCRETSİZ”
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ÜnaL Özmural yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kocaeli Büyükşehir otobüs terminali tuvaleti 9 TL. İzmit belediyesi tuvaleti ücretsiz. Hangisi gerçek belediyecilik siz karar verin.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
GARİBAN - Tek bir şey söyleyeyim. Rezalet. Belediye bu tuvaletlerin kiralarından kazansa ne olur kazanmasa ne olur. İzmit Belediyesine bu hizmetinden dolayı büyük teşekkür.
Eroldemirbek - bence bu enflasyona göre az artmış yıllar önce de 5 tl . idi para daha girmeden alınır orada. ARADAN YILLAR GEÇTİ BENCE YÖNETİM KURULU BU İŞE EL ATIP 20 LİRA YAPMASI LAZIM.
Eroldemirbek - OTOGAR TATLI BİR RANT KAYNAĞIDIR ,
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.