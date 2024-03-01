3 düelloya çıktı ama adada kalamadı: 'Yolculuğumun daha uzun olacağını düşünürdüm'

Survivor All Star'ın eleme heyecanı büyük bir heyecanla başladı. 5 adayı eleme potasında yer aldığı gecede 4 düello oyunu oynandı ve adaya elenen isim belli oldu. Sema'nın diskalifiye olmasının ardından bu hafta ikinci bir isim adaya veda edecek...

SEMA DİSKALİFİYE OLMUŞTU...

Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Sema ile bir araya geldi. Acun Ilıcalı, Sema'nın davranışının kabul edilemez olduğunu söyledi. Böylece Sema'nın diskalifiye olduğunu açıkladı.



Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama:

Sen bana göre örnek bir annesin, hayatı tek hareketten değil geneliğiyle değerlendirmekten yanayım her zaman. Öyle fevri bir olaydan bir yere varmak benim için her zaman insanı yanlışlara götürür. Senin karakterinle ilgili bir değerlendirme asla değil bu ancak yaşanan bu olay bizim yarışmamızın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız ve bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız.

ÇABASI YETERLİ OLMADI...

Düellolarda Aleyna, Begüm, Aysu, Gizem ve Pınar elinden gelen çabayı sarf ederek en az iki hafta daha adada kalmayı garantilemek istedi. Ancak bir yarışmacının çabası yeterli olmadı. Geçen haftanın eleme adayı olan Aysu ilk iki düellonun ardından sona kalan isim ile yarıştı. Düellolarda kaybeden isim ise Begüm oldu.

4-1'lik skorun ardından 4-4 olan gecede adaya veda eden isim mavi takımdan Begüm oldu. Begüm vedalaşırken "Yolculuğumun daha uzun olacağını düşünürdüm." dedi. Begüm gözyaşları içinde arkadaşlarıyla vedalaştı...