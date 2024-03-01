- Yaşam

Öğrencilerden sıfır atık yürüyüşü

Gebze'de ilkokul öğrencileri "sıfır atık" farkındalığı için yürüdü. Pankartlarla yürüyen minikler, geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
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Öğrencilerden sıfır atık yürüyüşü mask
Öğrencilerden sıfır atık yürüyüşü
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Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile TEMA Vakfı işbirliğinde düzenlenen ilköğretim öğrencilerinin katıldığı farkındalık yürüyüşünün ilki Adem Yavuz Mahallesinde gerçekleştirildi. Tüm mahallelerdeki okulların desteği ve katılımlarıyla geleneksel hale dönüştürülmesinin hedeflendiği farkındalık yürüyüşüyle sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması ve benimsenmesi hedefleniyor. Yavuz Selim, Farabi ve Adem Yavuz ilkokullarından 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüne katılan çocuklar, kendi elleriyle hazırladıkları el broşürleri ve pankartları taşıdı.
Yürüyüş güzergahında öğrenciler hem el broşürü dağıttı hem de seslerini duyurdu. Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri sıfır atık farkındalık etkinlik ve yürüyüşlerinin belirlenen program dahilinde devam edeceğini bildirdi.

01 Mar 2024 - 10:03 - Yaşam

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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