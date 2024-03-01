Antalya'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 09.48 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 32.63 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 32.63 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Jeol.müh. Behzat Gönül - Depremin olduğu Antalya bölgesinde mp:6.0-7.5 civarı depremler yapabilir Fay segmentleri var. Geçmişte büyük depremler olduğu tarihi kayıtlarda yazılı ve Jeolojik izleri görülmektedir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.