Antalya'da korkutan deprem!

Jeol.müh. Behzat Gönül - Depremin olduğu Antalya bölgesinde mp:6.0-7.5 civarı depremler yapabilir Fay segmentleri var. Geçmişte büyük depremler olduğu tarihi kayıtlarda yazılı ve Jeolojik izleri görülmektedir.