Kocaeli’nin lastik devi yatırımlarını büyütüyor

Başiskele’de toplamda 32 bin 578 metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştiren ÖZKA Lastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, fabrikasında kapasite artışına gitmek için hazırlıklara başladı. Kademeli olarak kapasite artışı yapacak ve büyüyecek olan fabrikanın, söz konusu yatırımının miktarı da 1 Milyar lirayı geçiyor.

TESİS GENİŞLEYECEK

Firmanın hazırladığı ÇED Raporuna göre, tesiste halihazırda bulunan 4 roll kalender, mevcut tesisten sökülecek ve yerine yeni pres ilaveleri yapılacak. Yeni parsel ilavesi ile genişleyecek olan tesiste, söz konusu proje kapsamında firma üretim miktarını yılda 25 bin 413 tona çıkarmayı hedefliyor.

YENİ TESİS YAPILACAK

Dış lastik üretimi yapan tesiste, kapasite artışının ikinci etabında ise, tesise ilave edilecek yeni parsel alanında 3 bin 380 metrekarelik yeni bir kapalı alan yapılacak ve bu tesiste tek vardiyada yılda 10 bin 500 ton, 3 vardiyada ise yılda yaklaşık 31 bin 500 ton üretim yapılacak.

1.5 MİLYAR LİRA

Halihazırda 260 personelin çalıştığı ÖZKA Lastik’te, söz konusu yeni proje ile birlikte bu sayının ise 350’ye yükselmesi planlanıyor. Söz konusu kapasite artışının tahmin edilen bedeli ise 1 milyar 491 milyon 600 bin lira. Kapasite artışı için ÇED Raporunu hazırlayan firma, evraklarını bakanlığa teslim etti. Evrakların incelenmesinden sonra proje için olumlu veya olumsuz bir karar verilecek.