"Emekli 20 TL'lik ramazan pidesini nasıl yiyecek?"

“En basit eleştirinizde bile terörist ilan edilebilirsiniz”

Gecen hafta Adalet Komisyonu’ndaki 8. Yargı Paketi görüşmelerine yoğun bir şekilde katıldığını aktaran Gergerlioğlu, “8. Yargı Paketi’nden büyük beklenti vardı ama bu beklentiyi suya düşüren bir iktidar var maalesef, adalet bekleyenlerin talebine cevap vermeyen bir iktidar var. 8. Yargı paketi birtakım teknik ve adaletsizliği daha da artıran maddeler ile dolu. En ufak bir ifade özgürlüğünüz muhalif bir söyleminiz “terör örgütüne üye olmamakla birlikte suç örgütüne yardım” diye nitelendirilerek sizin “terörist” ilan edilmenize yol açacak. Çok sıradan ifadeleriniz terör ile ilişkilendirilebilecek. Bunu biz komisyonda da Genel Kurul’da da AKP MHP vekillerine söyledik. Bugün bu anayasa suçunu rahat bir şekilde işleyebilirsiniz ancak yarın öbür gün bunlar sizin de başınıza gelebilir dedik fakat umursamıyorlar. İlanihaye iktidarda kalacaklarını zannediyorlar. Yarın öbür gün hatırlatıldığı zaman kendilerine hakaret edilmiş gibi hissediyorlar, tehdit edilmiş gibi hissediyorlar. Hayır biz normaliteyi söylüyoruz! Yüz yıllarca iktidarda kalacak bir parti yok! Rant ile yağma ile talan ile iktidarda olan bir parti var ve ortağı var. Bunlar bir gün gidecek ister istemez de yaptıklarından hesap sorulacak. Bunu tehdit olarak görmeleri doğru değil. Bu normal sürecin bir işleyişidir. Doğru yapmışsa kendisine bir şey olmaz yanlış yapmışsa cezalandırılır! Bu böyledir, burada tehdit yok ama o kadar bir güç hırsı onları bürümüş ki ihtiras ile güce sarılmışlar ki yarını hatırlatan ifadeler karşısında öfkeye kapılıyorlar.

Yağmanın ve talanın önünü açacak bir madde getiriyorlar

8. Yargı Paketi’nde inanılmaz maddeler olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, “22. Maddede komisyonda çok yoğun bir şekilde itiraz ettiğimiz ve bu paketin en önemli ve üzücü maddelerinden birisi kayyım maddesidir. Kayyıma cezai, hukuki, mali, idari sorumsuzluk veren ve cezasızlık kalkanı ile onu sarıp sarmalayan bir madde! Yağmanın, talanın önünü açacak bir madde getiriyorlar. Sadece bizim değil 85 milyonun itiraz etmesi gerekiyor çünkü yarın öbür gün sizin de malınıza, şirketinize çökebilirler ki bir kayyım gelir malınızı istediği gibi talan eder ve bu yaptıklarından hesap bile sorulamaz! Böyle bir yasa geçirilmeye çalışılıyor. Bu işin ideolojisi, etnisitesi, dini, dili yok! Yarın öbür gün sizin de başınıza gelecek vahim bir Anayasayı çiğneyen maddeyi burada getirmeye çalışıyorlar! Biz elimizden gelen tüm güç ile buna karşı duruyoruz. Bu yasa teklifinde en başta milyonların beklediği genel af yok! 4/4’lerin sorunlarına çare bulan bir madde yok. Çok mağdur durumda olan insanlar var! 31 Temmuz 2023’teki haklardan yararlanamayan, bunu kaçıran ve son derece mağdur durumda olan mükerrerlerin durumunu biz defalarca gündeme getirmemize rağmen maddelere dahil edilmedi! 4/4 yatmak durumunda kalan mükerrerler kaç gündür feryat ediyor fakat onları duyan eden yok! Cezaları arttırdıkça artırıyorlar. Para cezaları, yargısal cezaları artırdıkça artırıyorlar, vatandaşın derdine derman olmayı düşünmüyorlar.” ifadelerini kullandı.

Emekli 20 TL’lik ramazan pidesini nasıl yiyecek?

Emekliler ile ilgili bir ikramiye artışının yapıldığını belirten Gergerlioğlu, “Emekliye sadaka gibi ihsanlar verilmeye çalışılıyor. Ekonomik durumu berbat eden bir iktidar ile karşı karşıyayız. Düşünün pide fiyatları 20 TL bu sene. Olacak gibi değil! Korkunç arttı. Daha 1-2 yıl önce o pidenin fiyatı 4 TL’ydi şimdi 20 TL. En az 5 kat artmış bir pide fiyatı ile karşı karşıyayız. Ramazan’da akşama kadar aç kalan insanın canı pide yemek ister ve böyle bir mütevazi lüksünün olmasını ister ama bunu bile burnundan getiren bir iktidar var karşımızda. Düşünün bir pideyi bile vatandaş yiyemeyecek. 8-9 kişilik aileler ne yapacaklarını bilemiyor. İftarda, sahurda biraz pide yediği zaman inanılmaz bir maliyeti olacak insanlara fakat bunu umursamayan bir iktidar ile karşı karşıyayız çünkü ekonomik durumu berbat ettiler. Emekli karnını doyuramaz bir hale geldi, yoksulluk, açlık sınırının altında yaşıyor. Asgari ücret bile alamıyor emekli ve perişan durumda başka bir şey değil. Ekonomik durumun aniden iyice berbat olmasından oldu! Yavaş yavaş bir kötüleşme vardı fakat bildiğiniz gibi ekonomideki 128 Milyar $ hadisesi ve diğer doları dizginlemeye çalışan akıl dışı faiz neden enflasyon sonuç söylemleri ekonomide büyük bir çökme meydana getirdi, büyük bir çöküş yaşandı ve ardından tüm dengeler bozuldu. %3-5 insanlar birazcık dişini sıkıp idare ediyordu büyük bir çöküş yaşandı ve şu anda emekli feryat ediyor. Emekliye 3-5 kuruş sadaka gibi ihsanlar gönderiyorlar, hiçbir derde deva değil. Emekli perişan durumda ve aniden bir enkazın altında kalmış durumda. Aniden 3-5 kat büyük bir felaket ile karşı karşıya emekli maalesef. Bu yasa teklifini de aslında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi gereken bu maddeyi sokuşturdular ve aradan geçiriyorlar. Buranın da konusu değil aslında Adalet Komisyonu’nda hukuki meseleler tartışılır ne yaptıkları belli değil. A’dan Z’ye her şeyi yalan yanlış hazırlıyorlar. Güya komisyonda bazı hususlar tartışılmış, buraya gelmiş gibi bir görüntü oluşturuyorlar. Yok öyle bir şey. AKP MHP Cumhur Zulüm İttifakı’nın işi gücü yalan ve yanlış ifadelerdir. Dün de genel kurulda vekiller tarafından bunlar hep telin edildi!” şeklinde konuştu.

4+4 siteminin ¾’e çekilmesini istiyorlar

Kendisine ulaşan hak ihlallerini ayrımsız bir şekilde gündeme getirdiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Ülkenin dört bir tarafından halkımızın her kesiminin bize başvuruları var. Biz de halkımızın başvurularını hiçbir ayrım yapmaksızın burada gündem ediyoruz, yazılı soru önergeleri veriyoruz, insan haklarını inceleme komisyonuna başvuruyoruz ve sosyal medyadan da baskı yapıyoruz. Bu kapsamda bize yoğun olarak gelen başvurulardan bir tanesi de mükerrer ceza sistemiyle alakalı. İkinci kez mükerrer hiçbir ülkede bu şekilde bir ceza sistemi yok. AYM başvurusu olmasına rağmen hala bu sorun çözülemedi. 4+4 siteminin ¾’e çekilmesini istiyor mağdurlar.” dedi.

İdare mahkemelerinde rüşvet iddiası

İdare mahkemelerinden büyük şikayetler olduğunu aktaran Gergerlioğlu, “İdare mahkemelerinde birtakım usulsüzlüklerin hatta para işlerinin döndüğüne dair önemli şikayetler, ihbarlar geliyor. Biz idare mahkemesi ismi vermeyeceğiz ama çok önemli birtakım şikayetler var. Para işlerinin döndüğü yönünde oldukça önemli bilgiler geliyor. Bu işlerin belgesi olmuyor ama hepimiz biliyoruz ki rüşvetin belgesi olmasa da rüşvetin kendisi bu ülkede var. Birçok kez verildi, alındı o yüzden borsaların olduğu ülkemizde bu söylentilere kulak kabartmamak mümkün değil. Adaletin çöktüğü bir yerde borsaların, kara işlerin dönmemesi mümkün değil diyoruz.” dedi.

Camide AK Parti propagandası yapmayan imam cezalandırıldı!

İzmir’de bir imamın yaşadıklarını aktaran Gergerlioğlu, “Yusuf Kılıç kendisi daha önceden de bize başvurmuştu. İzmir’de bir imam kardeşimiz, AK Parti’nin mitingi yapılacakmış, AK Parti yetkilileri camiye gelip demişler ki : “Yusuf Hocam miting yapılacak camide cemaate duyur. Mitinge gitsinler.” O da demiş ki: “Ben imamım burası ibadet yeri siyaset yeri değil ki mitingi adam toplama yeri değil böyle bir şey yapamam.” demiş. “Vay sen mi yapmıyorsun?” sonra hakkında soruşturma başlatmışlar. Bir sürü mağdur etmişler. Bir sürü laf işitmiş. Ardından sürgün edilmiş ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş. İmam efendi işini yapıyor, Allah’tan korkuyor, camiye siyaseti sokmamaya çalışıyor, herhangi bir partinin propaganda alanı yapmamaya çalışıyor, mitinge adam toplamıyor ama sonuçta başına gelen bu değerli arkadaşlar. Olacak bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları arasındaki adaletsizlik giderilmeli

Sağlıktaki kamu işçilerinin önemli mağduriyet yaşadıklarını belirten Gergerlioğlu, “Toplu iş sözleşmesine göre maaş alıyorlar. İş sözleşmesi tarihlerinin farklı gösterilmesinden dolayı ücret farklılıkları ortaya çıkıyor. 29 Ocak 2024’te imzalanan ek protokolün güncellenmesini talep ettiklerini iletiyorlar. “Toplu İş sözleşmesi başlangıç tarihlerinin 01.01.2024 olarak uygulanmasını ve memur, memur emeklisi, bağkur emeklisi, ssk emeklisi ve asgari ücrete yapılan yüzde 49.25 zam oranının kamu kurumlarında görev yapan kamu işçilerine de uygulanmasını istiyoruz.” Diyorlar. 1 Ocak’taki zammı kaçırmışlar, 29 Ocak’ta onlarınki güncelleniyormuş ve bu yüzden adaletsizlik oldu diyorlar. Bu adaletsizliği de yetkililerin görmesi ve aynı işi yapan bu arkadaşlarımızın haksızlığının giderilmesi gerekir.” şeklinde konuştu.