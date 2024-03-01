Belediye Derince bir umutla Isparta 32’yi ağırlıyor

2.Lig kırmızı Grup’ta adeta can çekişen Belediye Derince, Taner Gülleri ile ikinci maçına çıkıyor. Düşme hattından bir türlü kurtulamayan ve ligde kalma hattıyla arasındaki fark 4 puana çıkan Belediye Derince, zirveye oynayan güçlü rakibi Isparta32 Spor takımını konuk edecek. Belediye Stadı’ndaki maç 14.00’te başlayacak. Tüm maçlar bugün oynanacak.