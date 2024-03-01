- Spor

Buz kentinde 3’le ısıt bizi Körfez’im !

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile mücadele edecek. 16.00’da başlayacak bu maçı kazanmak hayati öneme sahip. Aksi halde ikincilik için umutlarımız tükenecek…

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Buz kentinde 3’le ısıt bizi Körfez’im ! mask

Beinsport Max-1, TRTSpor’dan canlı yayınlanacak maç, yılladır olduğu gibi www.kocaeligazetesi.com.tr adresinden de canlı anlatımla takip edilebilecek… Binlerce kişi TV başından maçı izleyecek ve takıma gönülden destek verecek…

KAZANIRSAK UMUTLAR YEŞERİR

Süper Lig’e çıkmak için mücadele eden Kocaelispor, yarın saat 16.00’da başlayacak maçta, deplasmanda Erzurumspor ile mücadele edecek. Temsilcimiz bu maçı kazanmak zorunda. Çünkü, direkt olarak Süper Lig’e çıkmamız için hayati öneme sahip olan bir karşılaşma. Buradan alınacak olan 3 puan hem moral verecek hem de Göztepe’nin kaybetmesi halinde aradaki puan farkı 2’ye düşecek. Bu durumda Kocaelispor için yeniden ikincilik için bir umut doğmuş olacak.

İLK DEVREDE BİR HAYLİ ZORLADILAR

Kocaelispor yarın akşam ligin en az gol yiyen takımlarından olan Erzurumspor’un karşısına çıkacak. Erzurumspor’un transfer yasağı bulunuyor ama oldukça oturmuş ve birbirlerini tanıyan bir kadroya sahip. Bolu maçına kadar ikinci devrede kalelerinde gol bile görmedi. Erzurumspor FK, 5 maçta kalesini tamamen gole kapattı. Kocaelispor bu durumu aşmak için hafta boyunca çalıştı. İlk devrede 1-1 berabere kaldığımız rakibimiz ile bu kez kazanmak için mücadele edeceğiz.

6. RANDEVU

Yeşil - Siyahlılar, Erzurumspor FK ile 6. kez karşılaşacak. Rakibi ile toplamda 5. Kez bir araya gelen temsilcimiz, bu maçlarda, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İki ekip de yıllar içinde verisel olarak birbirine üstünlük kuramadı. Temsilcimiz üstünlüğü ele geçirmek ve Göztepe ile puan farkını kapatmak için elinden geleni yapacak. Teknik direktör Mustafa Gürsel, tüm kozlarını bu maçta kullanacak.

# Trendyol 1. Lig, Kocaelispor, Erzurumspor

01 Mar 2024 - 10:45 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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