Buz kentinde 3’le ısıt bizi Körfez’im !

Beinsport Max-1, TRTSpor’dan canlı yayınlanacak maç, yılladır olduğu gibi www.kocaeligazetesi.com.tr adresinden de canlı anlatımla takip edilebilecek… Binlerce kişi TV başından maçı izleyecek ve takıma gönülden destek verecek…
KAZANIRSAK UMUTLAR YEŞERİR
Süper Lig’e çıkmak için mücadele eden Kocaelispor, yarın saat 16.00’da başlayacak maçta, deplasmanda Erzurumspor ile mücadele edecek. Temsilcimiz bu maçı kazanmak zorunda. Çünkü, direkt olarak Süper Lig’e çıkmamız için hayati öneme sahip olan bir karşılaşma. Buradan alınacak olan 3 puan hem moral verecek hem de Göztepe’nin kaybetmesi halinde aradaki puan farkı 2’ye düşecek. Bu durumda Kocaelispor için yeniden ikincilik için bir umut doğmuş olacak.
İLK DEVREDE BİR HAYLİ ZORLADILAR
Kocaelispor yarın akşam ligin en az gol yiyen takımlarından olan Erzurumspor’un karşısına çıkacak. Erzurumspor’un transfer yasağı bulunuyor ama oldukça oturmuş ve birbirlerini tanıyan bir kadroya sahip. Bolu maçına kadar ikinci devrede kalelerinde gol bile görmedi. Erzurumspor FK, 5 maçta kalesini tamamen gole kapattı. Kocaelispor bu durumu aşmak için hafta boyunca çalıştı. İlk devrede 1-1 berabere kaldığımız rakibimiz ile bu kez kazanmak için mücadele edeceğiz.
6. RANDEVU
Yeşil - Siyahlılar, Erzurumspor FK ile 6. kez karşılaşacak. Rakibi ile toplamda 5. Kez bir araya gelen temsilcimiz, bu maçlarda, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İki ekip de yıllar içinde verisel olarak birbirine üstünlük kuramadı. Temsilcimiz üstünlüğü ele geçirmek ve Göztepe ile puan farkını kapatmak için elinden geleni yapacak. Teknik direktör Mustafa Gürsel, tüm kozlarını bu maçta kullanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.