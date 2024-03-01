MAÇ ÖNCESİ SAKATA GELDİK!

FOFANA SEZONU KAPADI

Bu futbolcular, ayak tarak kemiğini kıran ve sezonu kapatan Fofana, baldırında ödem bulunan Yusuf Abdioğlu, son antrenmanda sakatlanan Giorgi Beridze ve kart cezası bulunan Vukovic. Yusuf Abdioğlu dışında bu 3 oyuncumuz kesin olarak Erzurum maçında yer alamayacak. Yusuf maç kafilesine eklenecek ancak yüksek ihtimalle maçta süre almayacak.