MAÇ ÖNCESİ SAKATA GELDİK!

FOFANA SEZONU KAPADI
Bu futbolcular, ayak tarak kemiğini kıran ve sezonu kapatan Fofana, baldırında ödem bulunan Yusuf Abdioğlu, son antrenmanda sakatlanan Giorgi Beridze ve kart cezası bulunan Vukovic. Yusuf Abdioğlu dışında bu 3 oyuncumuz kesin olarak Erzurum maçında yer alamayacak. Yusuf maç kafilesine eklenecek ancak yüksek ihtimalle maçta süre almayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - DEMEK Kİ FUTBOLCULAR, KENDİLERİNE BAKMIYOR DEMEKKİ TAKIMIN BAŞARISI ONLAR İÇİN FAZLA ÖNEMLİ DEĞİL BİR DE ANRENMANSIZLIKTAN . KOCAELİ ÇOCUKLARINI YETİŞTİRMEZ DE SİMSARLAR ÜZERİNDEN YABANCILARI TOPLAYIP KULÜP BAŞKANLIĞI YAPTIĞINI SANIRSAN BÖYLE SAKATLARLA UĞRAŞIRSIN . BUNLARIN UMURUNDA MI KOCAELİ - KOCAELİSPOR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.