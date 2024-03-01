01 Mar 2024 - 10:49- Spor G:

MERSİN BÖLGESİNDEN, A KLASMAN HAKEMİ YÖNETECEK

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MERSİN BÖLGESİNDEN, A KLASMAN HAKEMİ YÖNETECEK mask

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Mersin Bölgesi A klasman hakemi Oğuzhan Aksu yönetecek. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını Seyfettin Ünal, Mehmet Dura ve Halil Erdoğan yapacak. Oğuzhan Aksu bu sezon Kocaelispor'un maçlarına 2 kez atandı. Kocaelispor'un 3. hafta Altay'ı 3-2 mağlup ettiği maçta hakem olarak görev yapan Aksu 17. hafta Sakaryaspor-Kocaelispor maçında dördüncü hakem olarak görev yaptı.
# Kocaelispor

01 Mar 2024 - 10:49 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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