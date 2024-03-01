Keçiören’e giden taraftarlar, Erzurum maçında olamayacak

24. hafta maçında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan Kocaelispor'a PFDK tarafından para cezası ve Kocaelispor seyircilerine bloke cezası geldi. PFDK'dan yapılan açıklamada Misafir Tribün B Blokta yer alan Kocaelispor seyircileri Erzurumspor deplasmanında bloke edildi. Ayrıca, Keçiörengücü maçının ardından PFDK’ya sevk edilen Kocaelispor’a da, 20 bin TL para cezası kesildi.