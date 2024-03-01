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“50 milyon lira araç kirası ödeyen belediyeden 225 araçlık kendi filosunu kuran belediyeye”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesinin AKP yönetimindeyken 10 yılda tek firma üzerinden yapılan 50 milyon dolarlık kiralama ücretlerinden 5 yılda 225 araçlık kendi araç filosunu kuran belediyeye dönüştüğünü ifade ederek, ‘Hangisi gerçek belediyecilik’ diye sordu

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“50 milyon lira araç kirası ödeyen belediyeden 225 araçlık kendi filosunu kuran belediyeye” mask
“50 milyon lira araç kirası ödeyen belediyeden 225 araçlık kendi filosunu kuran belediyeye”
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İzmit Belediye Başkanı Ünal Özmural İzmit Belediyesinin araç kiralamalarına son vererek kendi araç filosunu oluşturmasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 
Özmural paylaşımında, “İzmit Belediyesinde 10 yılda 50 milyon dolar tek firmaya kiralama  yapan lüks araçlardan inmeyen AKP’li  belediyeden, 5 yılda 225 araçlık kendi  araç filosunu kuran kiralamaya  son veren makam  araçlarını kaldıran CHP’li  belediyeye. Hangisi gerçek belediyecilik?” ifadelerini kullandı. 
# medya, AKP, chp, Araç

01 Mar 2024 - 10:57 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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