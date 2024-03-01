01 Mar 2024 - 10:57 - Siyaset

“50 milyon lira araç kirası ödeyen belediyeden 225 araçlık kendi filosunu kuran belediyeye”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesinin AKP yönetimindeyken 10 yılda tek firma üzerinden yapılan 50 milyon dolarlık kiralama ücretlerinden 5 yılda 225 araçlık kendi araç filosunu kuran belediyeye dönüştüğünü ifade ederek, ‘Hangisi gerçek belediyecilik’ diye sordu