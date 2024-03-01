“50 milyon lira araç kirası ödeyen belediyeden 225 araçlık kendi filosunu kuran belediyeye”

İzmit Belediye Başkanı Ünal Özmural İzmit Belediyesinin araç kiralamalarına son vererek kendi araç filosunu oluşturmasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Özmural paylaşımında, “İzmit Belediyesinde 10 yılda 50 milyon dolar tek firmaya kiralama yapan lüks araçlardan inmeyen AKP’li belediyeden, 5 yılda 225 araçlık kendi araç filosunu kuran kiralamaya son veren makam araçlarını kaldıran CHP’li belediyeye. Hangisi gerçek belediyecilik?” ifadelerini kullandı.
İzmit Belediye Başkanı Ünal Özmural İzmit Belediyesinin araç kiralamalarına son vererek kendi araç filosunu oluşturmasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.