Kadınların sosyal hayatın içerisinde yer almasının yanı sıra ekonomik olarak gelir sağladıkları Kartepe Belediyesi KAR-MEK kurslarında eğitimler devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, beraberinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş ile birlikte Derbent ve Şirinsulhiye KAR- MEK kurslarında eğitim gören kadınları ziyaret etti. Kartepeli kadınlar tarafından hazırlanan ürünleri inceleyen Başkan Kocaman, istek ve talepleri dinledi. Kocaeli’nin son 50 yıllık hayali olan Teleferik’in bitme aşamasında geldiğini belirten Başkan Kocaman, “Teleferik ilçemizde bir yoğunluk oluşturacak. Bu yoğunluğun karşılığında ilçemize ekonomik olarak bir katkı verecektir. Sizlerin ticaretin içerisinde olması çok önemlidir. Bu konuda bizlerde elimizden gelen desteği vereceğiz” açıklamasında bulundu.
- Siyaset
Kocaman, “Teleferik büyük katkı verecek”
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Teleferik yapım çalışmalarında sona gelindi. Teleferik ilçemizde bir yoğunluk oluşturacak, buda ekonomik katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.