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Hisareynli Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı!

Galatasaray forması giyen Gölcük Hisareynli Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından trafikte bir tartışma yaşadı.

Hisareynli Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı!
Hisareynli Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı!
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e elendiği maç sonrası Kerem Aktürkoğlu trafikte tatsız bir olay yaşadı.

Maçın ardından aracıyla yola çıkan Kerem Aktürkoğlu trafikte bir kişiyle tartıştı.

"SEN MİLLİ TAKIM OYUNCUSUSUN" 
Amatör kameraya yansıyan görüntüde şahsın Kerem Aktürkoğlu'na "Sen milli takım oyuncususun" dediği duyuldu.

Kerem Aktürkoğlu ise şahsın sözlerine "Öyleyim öyleyim" cevabını verdi.

Kaynak: cumhuriyet
# kerem aktürkoğlu, türkiye

01 Mar 2024 - 11:12 - Spor

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