Denize işeyen mülteciyi denize attı!

Fransa’da çekilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.

“Radio Genoa” adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, bir mültecinin ulu orta yerde denize işediği görülüyor. O sırada oradan geçmekte olan bir vatandaş ise, çirkin davranışı sergileyen şahsı denize iterek duruma tepki gösterdi.

Videoda ayrıca, ulu orta yerde işeyen şahsı denize iten vatandaşın, soğukkanlı şekilde yolun devam ettiği görülüyor.

Paylaşımı yapan sosyal medya hesabı videoyu “Fransız kültürel zenginliğinde umumi tuvaletlerin de bulunduğunu anlatıyor” notuyla paylaştı.

Kaynak: yeniçağ