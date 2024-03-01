- Dünya

Denize işeyen mülteciyi denize attı!

Sokakta yürürken, bir mültecinin denize işediğini gören Fransız vatandaşın tepkisi gündem oldu. Mülteciyi denize itip yoluna devam etti.

Denize işeyen mülteciyi denize attı!
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Fransa’da çekilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.

“Radio Genoa” adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, bir mültecinin ulu orta yerde denize işediği görülüyor. O sırada oradan geçmekte olan bir vatandaş ise, çirkin davranışı sergileyen şahsı denize iterek duruma tepki gösterdi.

Videoda ayrıca, ulu orta yerde işeyen şahsı denize iten vatandaşın, soğukkanlı şekilde yolun devam ettiği görülüyor.

Paylaşımı yapan sosyal medya hesabı videoyu “Fransız kültürel zenginliğinde umumi tuvaletlerin de bulunduğunu anlatıyor” notuyla paylaştı.

Kaynak: yeniçağ
# mülteci, Fransa, medya, tepki

01 Mar 2024 - 11:14 - Dünya

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Yorumlar

(1)
01

Eroldemirbek - oradamısın ilgili sen sen şahsın bak elin avrupalısı muhtemelen din kardeşin olan terbiyesiz ilkele ne yapmış.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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