Denize işeyen mülteciyi denize attı!

Fransa’da çekilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.
“Radio Genoa” adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, bir mültecinin ulu orta yerde denize işediği görülüyor. O sırada oradan geçmekte olan bir vatandaş ise, çirkin davranışı sergileyen şahsı denize iterek duruma tepki gösterdi.
Videoda ayrıca, ulu orta yerde işeyen şahsı denize iten vatandaşın, soğukkanlı şekilde yolun devam ettiği görülüyor.
Paylaşımı yapan sosyal medya hesabı videoyu “Fransız kültürel zenginliğinde umumi tuvaletlerin de bulunduğunu anlatıyor” notuyla paylaştı.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - oradamısın ilgili sen sen şahsın bak elin avrupalısı muhtemelen din kardeşin olan terbiyesiz ilkele ne yapmış.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.