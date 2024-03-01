Büyükakın: "Borç yönetimi açısından Kocaeli en başarılı belediye"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Ülke TV’de katıldığı programda kendisine yöneltilen sorulara cevaplar verdi. Seçime geniş bir halk desteğiyle giren Büyükakın’a, bunun nedeni de soruldu, “Ben sadece verdiğim sözleri tuttum, yerine gelmeyecek sözler vermedim” dedi.

SORULARI YANITLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Ülke TV’de yayınlanan “En Sıradışı” programının canlı yayın konuğu oldu. Gazeteci Turgay Güler’in moderatörlüğünü yaptığı programda Başkan Büyükakın, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca’nın sorularını yanıtladı. Seçime geniş bir halk desteği ile giren, her kesimden takdir toplayan Başkan Büyükakın, bunun nedeni ve çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“ŞEFFAFLIK, HESAP VERİLEBİLİRLİK”

“Sahada çalışırken, ‘-Şimdiye kadar sizin partinize hiç oy vermedim ama size oy vereceğim’ diyen vatandaşlarımız da oluyor. Bunu da bana soruyorlar, ben bunu düşünerek, planlayarak yapmadım. Her işimizi Allah’ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. O zaman işin doğal mayası bozulmuyor. Bunu unutmamak gerek diye düşünüyorum. Elbette söz verdiğinizde yerine getirmek de önemli. Burada bir teveccüh varsa en önemli sebebi bu diyebilirim. Söz verdiğim şeyleri yaptım. Söz verip yapamadığım şeylerin sebebini anlattım. Pandemi dönemi hariç yıl yıl hesap verdim. Bizim seçim beyannamemiz de hesap verilebilirlik olarak anlatıldı. Şeffaf olacaksınız. İnsanlar bana şuanda geçen seçimde şunları beyan ettin ama yapmadın diyebilirler. Ben de evet eksik kaldı ve sebebi şu derim. Ama beyan ettiklerimizin yüzde 92’sini tamamladık gerçeğini değiştiremezler. Mesela teleferik vaat ettik. 2 yıl pandemiden gecikme oldu. Gebze Metrosu vaat etmiştik onda da pandemiden dolayı 1 yıl sarkma oldu. Ama başladılar, ya bitmek üzereler ya da büyük bölümü bitmiştir”.

KOCAELİ EN BAŞARILI BELEDİYE

Başkan Büyükakın, CHP döneminden Hazineye kalan borç meselesine de değindi: “Rahatsız olduğumuz bir tartışma konusu da var. Biz hazineye en yüksek borcu olan belediyeyiz ve bu Yuvacık Barajı’nın borcu. Bu çok eski bir borç. Ben bu 6 milyarlık borcun 4 milyarını ödedim. Bir yıl öncesine kadar her ay 250 milyon TL borç kesiliyordu, rasyonel yönetimimizle şuanda yılda 250 milyon TL kesilir hale geldi. Borç yönetimi açısından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en başarılı belediye.”

“BORÇ ŞAMPİYONU BU DÖNEM İSTANBUL’DUR”

“Vergi borcumuz yok, sigorta borcumuz yok, özel bankalara borcumuz yok, yabancı parayla yapılmış borcumuz yok... Eğer o borçları katarsanız şampiyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yuvacık Barajı borcu dışında bizim hiçbir borcumuz yok. Kamuya en çok borcu olan belediye Kocaeli Büyükşehir ama o borç bizim dönemimizde yapılmadı ve biz bunun büyük kısmını ödedik. Şu an da 30 milyar TL düzeyinde borçlanabilir düzeye geldik. Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kaynaklarını israf etmeden yöneten belediyedir”.

DOĞRU BORÇLANMA ÇOK ÖNEMLİ

“Yuvacık Barajı’nın maliyeti 2.2 milyar dolar. Yuvacık Barajı’nın yarı kapasiteli bir barajı 45 milyon dolara yaptık. Yuvacık Barajı rasyonel bir hesaplama olmadığından üzerine faizler bine bine böyle olmuş. Benzer bir durumu ben yaşadım. Belediye Başkanı olduğum dönemde bu bahsettiğim Kuzey Metrosu’nu, yani 4 ilçeyi geçen, hatta 30 kilometrelik bir hat. Buna kredi aradık bize döviz bazında yüzde 15 faizle kredi vereceklerini söylediler. Hesabı yaptık. Dedik ki biz bu krediyi alır, metroyu yaparız. Metro bittikten sonra ödeme başlayacaktı. Popülist bir kafa şöyle düşünür. Ben bunu yaptım, ondan sonra kim öderse ödesin. Ama böyle bir döviz bazında yüzde 15 faizle borçlanma durumu bir Yuvacık vakası daha getirirdi başımıza. Doğru bir borçlanma politikası olmazdı. Biz böyle borçlandırmayız. Kentin geleceği ipotek altına alınmış olur. Bu yanlış olur diye düşündük ve yapmadık. Sonuçta kamu kaynağı kullanıyoruz.”