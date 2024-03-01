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23 yaşındaki Yunus Emre'nin kahreden ölümü

Gölcük esnaflarından Ahmet Ay’ın oğlu Yunus Emre Ay genç yaşında hayata veda etti.

23 yaşındaki Yunus Emre'nin kahreden ölümü mask

Gölcük esnaflarından Ahmet Ay’ın 23 yaşındaki oğlu Yunus Emre Ay, bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç yaşında yaşama veda eden Yunus Emer Ay’ın yakınları acı haber karşısında gözyaşlarına boğuldu. Yunus Emre Ay, bugün Tevfik Hoca Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verilecek.

01 Mar 2024 - 11:44 - Asayiş

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